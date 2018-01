Reeleitos, Lula e Chávez negociam energia e integração Três dias depois de ter sido reeleito por mais seis anos, o presidente venezuelano Hugo Chávez chega a Brasília nesta quarta-feira para tratar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva projetos comuns de energia e infra-estrutura. De acordo com uma fonte do governo brasileiro, os dois presidentes decidiram dar prioridade à "integração física" na região, como forma de consolidar uma aliança política e uma parceria comercial estratégica. Na viagem ao Brasil, a primeira depois de sua reeleição com mais de 60 por cento dos votos, Chávez retribui o apoio de Lula a sua campanha presidencial. No dia 13 de novembro, apenas duas semanas depois de também ter sido reeleito com mais de 60 por cento dos votos, Lula participou de um ato eleitoral de Chávez, durante a inauguração de uma ponte sobre o rio Orinoco, construída na Venezuela por uma empresa brasileira. A agenda de trabalho dos ministros dos dois países, que se reúnem na quinta-feira, vai se concentrar em quatro parcerias de investimentos entre a brasileira Petrobras e a venezuelana PDVSA. Os projetos são o Gasoduto do Sul (um megaprojeto idealizado por Chávez ligando a Venezuela à Argentina), a Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, a exploração de gás no campo marítimo de Mariscal Sucre e a de petróleo pesado em Carabobo, ambos na Venezuela. A refinaria de Pernambuco é um investimento de US$ 2,8 bilhões divididos entre as petroleiras dos dois países, mas o início das obras depende do licenciamento ambiental, que não deve sair antes de julho, segundo a Petrobras. Além dos investimentos, Lula e Chávez vão discutir sua atuação na segunda cúpula de chefes de Estado da Comunidade Sul-Americana de Nações (Casa), que começa sexta-feira em Cochabamba, Bolívia.