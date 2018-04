Reestruturação da Varig começa em setembro No dia 2 de setembro, começa uma nova fase operacional para o Grupo Varig, numa das maiores mudanças já realizadas nos 75 anos de vida da principal companhia aérea brasileira. Os 110 aviões do grupo voarão de forma integrada nas divisões Varig, Rio Sul e Nordeste, ligando 60 cidades no Brasil. A rede nacional de linhas estará interligada aos serviços internacionais da Varig, que hoje cobrem 25 cidades de vários países. As mudanças incluem novas ofertas de horários entre as principais capitais brasileiras e a utilização de grandes jatos intercontinentais também no tráfego doméstico. A racionalização do uso da frota para reduzir custos é uma das medidas que fazem parte do processo de reestruturação econômica da companhia, que poderá anunciar também em setembro o resultado das negociações para a capitalização. Analistas acreditam que a companhia fará cortes de vagas porque o número de 16 mil funcionários, ou 145 pessoas por avião, é considerado excessivo para a operação integrada. Principal cliente da Boeing na América Latina, a Varig tem atualmente os Boeings 777, 737-800 e 737-700, além de modelos MD-11 e ERJ-145 (da Embraer). O novo Boeing 777 é a maior estrela da frota, lançado em 95 e trazido ao Brasil no ano passado. Com capacidade para 280 passageiros, ele é normalmente utilizado nas linhas internacionais. A partir de setembro, estará disponível também para vôos dentro do Brasil, fazendo a ligação diária Porto Alegre e Guarulhos (SP) e daí seguindo para Paris e para Amsterdã , destino que a Varig começa a operar em 9 de setembro. A idéia é oferecer mais opções para turistas e executivos das regiões Sul e Sudeste com destino à Europa, investindo no maior destino turístico do velho continente, Paris, e no principal ponto de conexão, Amsterdã. O intercontinental MD-11, que transporta 285 passageiros também vai operar em vôos domésticos, ligando Rio e São Paulo a Fortaleza e Natal. Outro avião de grande capacidade, o Boeing 767 para 220 passageiros, estará operando entre Foz do Iguaçu (PR), Curitiba e Guarulhos (SP), prosseguindo com destino a Milão (Itália). Na ponte Rio-São Paulo (Santos Dumont/Congonhas) há, nos horários de maior demanda, oferta de aviões com intervalos de 15 minutos. A partir de 2 de setembro, o conceito de oferta maciça de vôos da ponte aérea, com horários a cada meia hora, será implantado, do Rio, sempre do aeroporto Santos Dumont, para Brasília, Vitória e Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha. Partindo de São Paulo, funcionarão nesse esquema os destinos Congonhas/Pampulha, Congonhas/Brasília, Congonhas/Curitiba e Congonhas/Porto Alegre. Com isso, a Varig pretende atrair principalmente os passageiros que viajam a trabalho entre todos esses pontos. A nova estratégia de ação da Varig desloca os aviões ERJ de 50 lugares da Embraer, que eram da Rio Sul, para a Região Norte. Haverá vôos diários para cidades que não dispunham desse serviço, como Tefé e Tabatinga (PA) e Cruzeiro do Sul (AC). Em compensação, a Varig está desistindo de várias rotas no interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que estão sendo repassadas a empresas de táxi aéreo, como a Ocean Air. A Varig também promete lançar mais horários do Sudeste para o Nordeste, principalmente Recife, Salvador e Fortaleza. De Salvador e Recife haverá vôos internacionais para Lisboa, numa concorrência direta com a portuguesa TAP. De Salvador, partirão aviões para Madri, Miami (EUA), Paris, Frankfurt (Alemanha) e Milão (Itália). De Fortaleza, haverá um vôo para Milão. Com isso, os passageiros do Nordeste não precisarão mais deslocar-se para Rio e São Paulo para fazer conexões para a Europa. O objetivo também é atrair mais turistas estrangeiros para o Nordeste, aproveitando o forte nome da Varig no exterior. O Grupo Varig continua a liderar o mercado doméstico da aviação comercial, seguido de perto pela TAM. Em julho, segundo números do Snea (sindicato do setor), a TAM teve 35,67% de participação no mercado, enquanto o Grupo Varig ficou com 38,22%. A Varig transportou em julho 1.063.302 pessoas, 3% a menos do que em 2001, com índice de aproveitamento de 68% nos vôos. O aproveitamento foi o segundo melhor entre as principais companhias, atrás somente da Gol. Sem os vôos internacionais da Vasp e Transbrasil e com a desistência de rotas por parte da TAM, a Varig tem 87,47% de participação no transporte internacional em julho.