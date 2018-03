Refinaria Abreu Lima vai atrasar um ano, diz Campos

O governador minimizou as divergências com o Tribunal de Contas da União (TCU) relativas aos custos de terraplenagem, que teriam reduzido o ritmo das obras. "As obras de terraplenagem já estão quase concluídas, não houve interrupção", afirmou Campos. A Refinaria Abreu e Lima deverá receber investimentos de R$ 23 bilhões. Quando estiver concluída, vai processar 230 mil barris de petróleo por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.