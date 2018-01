Refinaria de La Isla volta a funcionar na Venezuela A refinaria venezuelana de La Isla, que ficou paralisada por cerca de um mês, começou a processar 40 mil barris diários de gasolina, disse uma porta-voz da empresa. "Reiniciamos a produção na noite de segunda-feira", informou a porta-voz da refinaria, que é operada em regime de ?leasing? pela estatal PdVSA e tem capacidade para 320 mil barris diários. Segundo a porta-voz, o objetivo é processar cerca de 150 mil barris/dia em duas semanas. Ela acrescentou que poderá levar mais de duas semanas para que a unidade seja reparada, já que algumas peças tiveram de ser enviadas do exterior. A unidade foi forçada a parar por causa da greve na petroleira PdVSA, que entrou em sua oitava semana na segunda-feira. O governo venezuelano ainda depende da gasolina importada para enfrentar a escassez do produto. A refinaria de Puerto La Cruz, com capacidade de 200 mil barris diários, está funcionando, produzindo cerca de 75 mil barris/dia. Uma unidade que processa cerca de 50 mil barris diários no complexo da refinaria de Paraguana também foi reiniciada, segundo fontes da PdVSA. O complexo de Paraguana tem capacidade para cerca de 940 mil barris diários.