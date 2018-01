Refinaria de Manguinhos inicia paralisação A Refinaria de Manguinhos iniciou esta manhã os procedimentos para desligar sua unidade industrial, por falta de estoques de petróleo para processar. Segundo a assessoria de comunicação da companhia, até o final do dia a refinaria deverá estar totalmente desligada. Hoje, empregados e sindicalistas estão acampados em frente à empresa, localizada às margens da Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio. Eles prometem ficar de vigília até que seja definida uma solução para a crise, provocada pelo descasamento entre os preços dos combustíveis no Brasil e a cotação internacional do petróleo. A refinaria não se manifestou sobre o assunto.