Refinaria de Manguinhos pode parar a partir de amanhã A Refinaria de Manguinhos só tem petróleo para manter suas operações até a madrugada de amanhã, informou hoje a assessoria de comunicação da companhia. Logo depois, as atividades serão suspensas, à espera de melhorias no mercado de petróleo ou de alguma solução para a situação das refinarias privadas brasileiras, que sofrem com a defasagem dos preços dos combustíveis no mercado interno. A empresa informou que ainda não há definição sobre o futuro dos funcionários, já que espera-se uma solução para o problema, em estudo pelo Ministério de Minas e Energia (MME). Manguinhos, que emprega cerca de 500 pessoas, manterá as atividades de distribuição e logística de combustíveis, interrompendo apenas o refino de petróleo.