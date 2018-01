Reforço escolar deve orientar o aluno nos estudos Bom desempenho nas matérias escolares, disciplina e organização para estudar são as principais lições que o aluno deve procurar nas escolas e professores que atuam no setor de reforço escolar. Porém o aluno deve estar atento aos profissionais do setor que apenas auxiliam o aluno a tirar notas altas na prova e não o incentivam a criar o hábito de estudar em casa. Especialistas no assunto afirmam que qualquer criança ou jovem com força de vontade consegue se concentrar nos estudos e assimilar melhor as lições. A diretora da Escola Vesper, Nívea Gomes Basili, explica que a metodologia utilizada pela escola é a psicopedagogia, que mistura o aprendizado de lições teóricas e práticas com incentivo dado pelos professores e coordenadores para que o aluno desenvolva sua auto-confiança e capacidade de se organizar nos estudos. É fundamental motivar o aluno a desenvolver sua capacidade de aprendizado e de comportamento frente aos estudos, como organização e disciplina. A duração dos cursos de reforço escolar depende do desempenho do aluno. A chefe do departamento de difusão do Kumon, Silvia Chiota avalia como principal vantagem das aulas de reforço escolar o desenvolvimento da disciplina e da organização do estudo das matérias na escola e em casa. Silvia Chiota explica que o aluno aprende a se concentrar nos estudos, nas leituras diárias e ganha confiança e desenvoltura na hora de realizas as tarefas acadêmicas, sejam elas feitas em casa ou na escola. As escolas também ressaltam a importância de um acompanhamento individual e um planejamento personalizado de acordo com a necessidade e dificuldades de cada aluno. Conhecendo os problemas que o aluno apresenta, pode-se fazer um planejamento de aulas e material didático para atingiras metas desejadas. "Cada aluno apresenta uma dificuldade diferente, alguns buscam apenas aperfeiçoamento na matéria enquanto outros não conseguem desenvolver sua capacidade", explica a diretora da Escola Vesper. Reforço escolar não deve servir de "muleta". O coordenador de orientação vocacional do Colégio Bandeirantes, Roberto Nasser, alerta as crianças e adolescentes a não utilizarem professores ou escolas de reforço escolar apenas como auxílio para tirar notas altas ou apenas quando tem dificuldades em determinada matéria. "O estudo particular é indicado para alunos que têm deficiências de se concentrar nos estudos ou algum problema psicológico. Esses alunos precisam ganhar autonomia e criar o hábito de estudar em casa", explica. Outra dica do coordenador é para a escolha do profissional ou da instituição de reforço escolar. Roberto Nasser alerta que jovens e crianças podem ser vítimas de professores que visam apenas ao ganho financeiro imediato, apresentando várias deficiências nas aulas e ausentes como educadores, tarefa que engloba o desenvolvimento da motivação para o estudo. "O professor deve estimular o aluno a estudar sozinho e não apenas servir de muleta quando ele precisar tirar nota na prova", explica. Força de vontade e equilíbrio na divisão do tempo Os especialistas concordam que, além do incentivo dado por parte dos educadores, o jovem ou a criança precisa ter força de vontade e criar o hábito de estudar em casa. "Basta separar alguns minutos para relembrar o que foi passado em aula ou para fazer exercícios em casa. O aluno vai perceber que seu desempenho vai melhorar", avisa a diretora da Vesper. Para o coordenador de orientação vocacional do Colégio Bandeirantes os pais também devem motivar e disciplinar os filhos a dividir o tempo certo para estudo e diversão. "O diálogo dos pais com os filhos é essencial para criar a consciência que alguns minutos de estudos são importantes para seu desenvolvimento na escola", explica. Serviço Kumon - A instituição oferece aulas de português e matemática em diversos endereços. O aluno paga R$ 75,00 mensais e taxa de matrícula de R$ 75,00. Tel: (11) 3887-1869. Escola Vesper - A escola oferece reforço escolar em todas as matérias do 1º e 2º graus. O aluno paga R$ 58,50 por aula. Tel: (11) 3819-5758 Instituto Brasileiro de Reforço e Acompanhamento Escolar - A instituição oferece curso em vídeo e apostilas para alunos, professores e escolas. As matéria oferecidas são gramática, literartura, redação, química, matemática e física - Os preços variam de R$ 18,50 a R$ 25,80 por matéria. Tel. (11) 241-4632