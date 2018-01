Reforço escolar pode ajudar estudantes Diante das dificuldades dos filhos na escola, muitos pais não sabem como reagir na tentativa de ajudar. Uma das atitudes mais comuns é a contratação de aulas particulares. Problemas psicológicos ou de socialização são apontados por alguns professores e especialistas da área como responsáveis pelo baixo aproveitamento escolar. E isso, infelizmente, nenhum professor particular é capaz de resolver. A psicóloga Adriana Marcondes, do Instituto de Psicologia da USP, recomenda que os pais mantenham uma proximidade constante com o filho. É fundamental demonstrar interesse e perguntar sempre quais são os problemas que o aluno está enfrentando. Ao perceber algo diferente, o melhor é entrar em contato com a escola. "Em muitas situações, a dificuldade decorre de um fator coletivo. Por isso, é bom conferir se o problema não está na escola e nos colegas antes de culpar o filho ou jogar a responsabilidade sobre ele". Os amigos ou os professores, por exemplo, podem exercer uma influência inadequada. Ela também aconselha que os pais verifiquem se o problema do filho não começa fora da escola. "Há uma diferença muito grande entre um aluno que tem dificuldades em captar o conhecimento e outro que sofre de problemas familiares. Nesse último caso, o problema nunca poderia ser resolvido por um professor particular", conclui. A partir dessa reflexão, conversar com um psicólogo pode ser um bom caminho. A psicóloga diz que não existe criança que não aprenda. "Os problemas de aquisição do conhecimento são produzidos nas relações e nas práticas escolares e na experiência de vida". Se o problema é conteúdo, o professor particular funciona No Colégio São Domingos, o coordenador de ensino fundamental, Edmílson de Castro, afirma que a aula particular é a melhor saída em casos de carência de conhecimentos prévios sobre as disciplinas. "Com o atendimento individual, o professor particular supre essa deficiência de teoria ou informação e, a partir daí, o aluno já pode seguir normalmente sua vida escolar". No entanto, quando o problema está na capacidade de apreensão do conhecimento, a denominada capacidade cognitiva, o ideal é procurar um profissional de psicologia ou de psicopedagogia, explica Edmílson. Aulas não devem pressionar alunos O diretor do ensino fundamental do Colégio Santa Cruz, de São Paulo, Sylvio Nepomuceno, ressalta que as aulas particulares não devem ser associadas ao fracasso escolar do aluno. "Um acompanhamento individual é importante para que o aluno melhore seu desempenho e enriqueça seu aprendizado, independentemente das dificuldades na escola". Outro fator que pode gerar problemas na hora de optar por reforço escolar é o fato dos pais transferirem o estresse e a responsabilidade da vida adulta para os filhos. "Isso não é bom para o aluno, que se sente pressionado e assume papéis que não são próprios de sua idade". Especificamente para as crianças, o mais indicado é brincar bastante, jogar bola, ter amigos, e não ficar preocupado em escolher sua carreira. Segundo o diretor, atualmente, há uma exigência muito clara de que o aluno, já no ensino médio, escolha que profissão vai seguir. "Essa pressão também pode provocar problemas na escola, e muitas vezes o pai enxerga a dificuldade como um distúrbio individual do filho, quando a própria escola talvez não o acompanhe adequadamente". Dicas do Procon para contratar professor particular Para se evitar aborrecimentos futuros, o Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo do Estado, recomenda que na contratação de reforço escolar, o mais conveniente é estabelecer um contrato de prestação de serviços, ao invés de obrigações verbais. A assistente de direção do órgão, Edila Moquedace, diz que o primeiro passo é solicitar informações do profissional com conhecidos ou ter alguma indicação do trabalho do professor. No contrato de prestação de serviços, segundo a assistente, devem constar as seguintes informações: - horário das aulas; - preço; - data de pagamento - multa; - carga horária; - faltas - reposições; - rescisão de contrato - multa. É importante lembrar que a contratação de um professor particular é um serviço de prestação como outro qualquer e deve seguir, portanto, todas as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Serviços Kumon - A instituição oferece aulas de português e matemática em diversos endereços. O aluno paga R$ 70,00 com a taxa de matrícula e crianças até a 6ª série do Ensino Fundamental pagam R$ 75,00 mensais pelas aulas. Da 6ª série em diante o valor das aulas é de R$ 83,00. Tel: (11) 3887-1869. Escola Vesper - A escola oferece reforço escolar em todas as matérias do ensino fundamental e médio. O aluno paga R$ 58,50 por aula. Tel: (11) 3819-5758. Instituto Brasileiro de Reforço e Acompanhamento Escolar - A instituição oferece curso em vídeo e apostilas para alunos, professores e escolas. As matéria oferecidas são gramática, literatura, redação, química, matemática e física. Os preços variam de R$ 18,50 a R$ 25,80 por matéria. Tel. (11) 241-4632