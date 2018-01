Reforma da Previdência é consenso para reduzir gastos A realização de uma reforma da Previdência é condição essencial para que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicie uma redução dos gastos públicos, no segundo mandato, e abra espaço para o governo diminuir a carga tributária, uma das travas principais para que o País atinja um crescimento da ordem de 5%. Essa foi a opinião unânime entre economistas das mais diversas correntes, que participaram nesta terça-feira de seminário sobre crescimento econômico realizado pela Serasa, em São Paulo. "A equalização das contas da Previdência é essencial para se pensar em qualquer tipo de adequação dos gastos públicos", disse o economista Luís Paulo Rosemberg, sócio-presidente da Rosemberg Associados. Entre as propostas apresentadas, mereceu destaque a do economista Paulo Rabello de Castro, presidente da RC Consultores, inspirada em estudo produzido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para a Federação do Comercio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). Castro propõe um modelo de transição do regime atual para outro, de contas individualizadas, no qual o futuro aposentado receberia parte do benefício baseado no modelo atual, coletivo, e o restante por valores individuais que ele passaria a contribuir após a mudança do sistema. "Os mais jovens, que hoje têm 30 anos, se aposentam recebendo uma parte proporcionalmente ao modelo atual e o restante de acordo com o valor por ele depositado após a alteração do sistema", sugeriu. No debate, foi também recomendado que o governo desvincule benefícios pagos pelo INSS do valor do salário mínimo. "Se a Previdência for desvinculada do salário mínimo e o benefício previdenciário for reajustado somente pela inflação, os gastos permanecerão pelo menos estáveis", apontou Claudio Adílson Gonçalvez, diretor-presidente da MCM Consultores Associados. Outras propostas envolveram a necessidade de o governo ampliar a idade mínima de aposentadoria, o tempo de contribuição e também a equiparação da idade de aposentadoria de homens e mulheres. "Sem nenhum desrespeito às mulheres, mas não tem nenhum sentido elas se aposentarem cinco anos antes dos homens, inclusive porque todos os levantamentos revelam que a expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem e as mulheres estão totalmente inseridas hoje no mercado de trabalho", argumentou o economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados. "Precisamos de uma Lei de Responsabilidade Previdenciária, que dê transparência ao sistema, e para que a geração contribuinte saiba o que tem que pagar e o que pode esperar. Se demorarmos mais quatro ou cinco anos para realizar esta reforma, vamos ter que discutir até os tais direitos adquiridos", acrescentou Rabello de Castro. Embora tenham enfatizado a urgência da necessidade de execução da reforma, a maioria dos economistas se mostrou descrente com a realização da mudança no segundo mandato de Lula. Exceção a essa posição foi o economista Luciano Coutinho, diretor da LCA Consultores. "A reforma da Previdência é bastante complicada, mas o governo terá que enfrentar a questão dos benefícios previdenciários e os distributivos, muito generosos. Não sei se o governo não discutirá em algum momento alguma questão como a idade mínima ou, após um período de transição, a equiparação da idade de aposentadoria de homens e mulheres", apontou Coutinho. "Os gastos de Previdência têm crescido 7,2% ao ano nos últimos 15 anos e, a não ser que o PIB (Produto Interno Bruto) cresça 8% ao ano, o governo não conseguirá acompanhar a expansão desse gasto", adicionou, para enfatizar a necessidade de a reforma ser promovida e, depois, pedindo que os demais debatedores guardassem as pedras e esperassem os anúncios de medidas do governo.