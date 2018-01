Reforma da Previdência é para próxima geração, diz Lula A reforma da Previdência vai ficar para a próxima geração. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O que eu tenho dito é que, quando se fala em reforma da Previdência, é preciso pensar a reforma para a próxima geração, porque você não pode mexer em direitos adquiridos", disse Lula. "O que não dá", acrescentou, "é para a gente tentar usar, de vez em quando, uma única tábua de salvação. Não existe tábua de salvação. Temos um conjunto de medidas que temos que fazer, umas de mais curto prazo, outras de médio e outras de longo prazo." Lula disse também que está "cansado de ver anúncio e mais anúncio (de reformas), ao longo da história", sem que as coisas aconteçam. "Então", concluiu o presidente, "fazer isso com a base de apoio do governo e com a coalizão é muito importante. Fazer com apoio político, com os movimentos sociais e de empresários é mais importante ainda." Pacote até quarta Lula informou ainda na noite desta quarta-feira, em entrevista coletiva, no Palácio do Planalto, que apresentará na próxima reunião do Conselho Político, na terça-feira, dia 19, ou na quarta, dia 20, as propostas de medidas do pacote destinado a incrementar o crescimento da economia. "Nós temos que destravar o País. Tem muito coisa que atrapalha o crescimento do País: pequenas normas, grandes normas, leis que têm que ser mudadas e só vão ser mudadas se a gente fizer a boa cumplicidade com o Congresso e com a sociedade brasileira", afirmou o presidente. Acrescentou: "No que depender do governo, não mediremos esforços e sacrifícios para a economia voltar a crescer, depois de 26 anos, de forma vigorosa, sem abrir mão da responsabilidade e de uma política fiscal que mostre à sociedade que temos seriedade, porque, se não passarmos seriedade, tudo isso desmonta."