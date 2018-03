Reforma da saúde reduz déficit dos EUA em US$132 bi--comissão

O Gabinete Orçamentário do Congresso (CBO, na sigla em inglês) também afirmou que o projeto teria um custo de cobertura de 871 bilhões de dólares ao longo de 10 anos.

As duas cifras atendem à meta do presidente norte-americano, Barack Obama, de reduzir o déficit e de ter um custo total de cerca de 900 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. O sinal verde da comissão pode ajudar na aprovação da proposta no Senado.

(Reportagem de John Whitesides)