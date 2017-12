Reforma do ICMS facilitará os investimentos, diz Levy

RIO - No momento em que o governo tenta traçar "novos rumos" para a economia, os empresários hesitam na hora de investir, o que, para o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, é fruto da carga tributária e das incertezas em relação a incentivos fiscais. Esses obstáculos, segundo o ministro, poderiam ser reduzidos com a convergência da alíquota do ICMS.

"Vemos reticência dos investimentos por várias razões. Uma delas é a carga tributária. O investimento se retrai", avaliou Levy durante a abertura da 157ª reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), no Rio. O órgão reúne os secretários de Fazenda dos Estados e é a instância máxima de deliberação do ICMS.

"O governo federal está se empenhando na convergência das alíquotas do ICMS, que vai facilitar investimentos e aumento da capacidade produtiva", disse Levy. O ministro tentou ao longo desta semana costurar um acordo para votar a reforma do tributo, mas não conseguiu evitar que o tema fosse adiado apenas para o período pós-recesso no Congresso, no mês de agosto.

Segundo Levy, hoje a incerteza dos Estados reside principalmente na insegurança dos incentivos fiscais. "Eles foram importantes, mas hoje os Estados vivem num limbo, não alcançando plena legalidade", afirmou o ministro. "Há tendência no Judiciário de dar tratamento bastante duro se não houver encaminhamento legal que permita regularização desses incentivos."

Levy disse ainda que aproximar a base tributária do consumo fortalece a capacidade dos Estados de atenderem demandas em áreas como educação e segurança, atribuições das Unidades da Federação.