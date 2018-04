Reforma do imóvel chama atenção para piso Na hora de reformar um imóvel, uma das questões que mais preocupam o proprietário é a escolha do piso. Os arquitetos aconselham paciência, para pesquisar as inúmeras opções de produtos e preços, e muita reflexão, para definir o que realmente é esperado do ambiente a ser alterado. "Se a idéia é ter um espaço aconchegante, por exemplo, podem ser escolhidos pisos de madeira ou carpete", indica a arquiteta Maria Célia Cury. O capital disponível para a reforma também pode definir a escolha do material. Pisos laminados e carpetes de madeira são indicados nesses casos, não só por exigirem investimento menor, mas também por terem instalação rápida, podendo até ser sobrepostos ao antigo revestimento, e limpeza fácil. "Para obras rápidas, os carpetes de madeira são uma boa opção, porque têm bons padrões e dão um charme ao ambiente", diz o arquiteto Oscar Mikail, que, em maio, vai participar da Casa Cor, do mesmo modo que Maria Célia. Os revestimentos de cerâmica são os que vêm ganhando mais espaço, tanto no mercado quanto no gosto dos profissionais da área. Os lançamentos de pisos que imitam pedras naturais, os porcelanatos, com medidas de até 1,20 por 1,20 metro e preços de até R$ 120 o metro quadrado, são os mais elogiados e podem ser usados em qualquer ambiente. Segundo Mikail, as peças nacionais desse tipo são tão boas quanto as italianas, que começaram a chegar ao Brasil por volta de 1992. Mas os modelos tradicionais, com preços menores, também têm boa aceitação pelos arquitetos. Dependendo do modelo ficam bem em qualquer ambiente, sem deixar o living com cara de cozinha, de acordo com Maria Célia. Mikail lembra que é muito importante que a pessoa que está fazendo a reforma fique atenta à resistência do material escolhido, especificada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). "Também é importante optar por um modelo pouco enjoativo", aconselha. Mármore Quando começou a pensar no piso que colocaria no apartamento que estava reformando em Moema, o empresário Permínio Moreira tinha como primeira opção o mármore. Logo no começo da pesquisa, feita em companhia da arquiteta Silvana Canovas, ele desistiu da idéia. O investimento seria alto demais. Visitando uma grande loja de material de construção, Moreira encontrou o substituto para o revestimento - piso de cerâmica imitando a pedra. "Fez o mesmo efeito e custou um décimo do que custaria o mármore", afirma. A resistência desses produtos está entre suas principais características, segundo Silvana. Por isso mesmo, podem ser instalados em todos os ambientes da casa. Se a opção for por um carpete de madeira, que tem menor durabilidade que a cerâmica, a arquiteta indica o uso em espaços com menor circulação de pessoas e movimentação de móveis, como os quartos. Nas áreas sociais, esse material pode ficar riscado mais facilmente. Um inconveniente dos pisos cerâmicos seria o rejunte das peças, que, com o tempo, pode ficar com manchas. Nos porcelanatos, esse problema é eliminado, pois as peças são fixadas umas às outras, como é feito com as pedras naturais. Os carpetes têm ficado restritos, segundo os arquitetos, às áreas íntimas da casa. Mas, mesmo quando o interesse é criar um ambiente aconchegante têm sido usados pisos frios, recorrendo-se a tapetes, para facilitar a limpeza.