Reforma na Grécia é bem-vinda, diz secretário dos EUA

Lew disse que o compromisso com a Europa segue no topo da agenda, enfatizando que o próprio caminho dos Estados Unidos para a recuperação econômica depende, em parte, dos esforços da Europa em resolver sua crise da dívida de mais de três anos. O secretário fez comentários antes do encontro com o primeiro-ministro da Grécia, em Atenas.

A crise, iniciada por preocupações sobre a sustentabilidade da dívida grega no final de 2009, tem dado sinais de estar retrocedendo nos últimos meses, mas deixou boa parte dos 17 países da zona do euro em recessão.

"Nós acompanharemos de perto o desenrolar da situação aqui, e sabemos que a Grécia tem passado por um período muito difícil de ajuste e reforma. Reconhecemos as decisões difíceis tomadas e sacrifícios compartilhados nos últimos anos, assim como os desafios que continuam", disse Lew em comunicado. "Claro que o caminho à frente é desafiador. A continuação da reforma será essencial para estabelecer a fundação para um crescimento sustentável", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.