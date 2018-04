Reforma previdenciária valerá só para novos trabalhadores O ministro da Previdência, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira, 23, que as mudanças que serão feitas na Previdência, que deve ser apresentada ao Congresso Nacional em setembro, após a finalização do Fórum Nacional da Previdência, deverão valer apenas para as pessoas que entrarem no mercado de trabalho. Segundo ele, a reforma será discutida a longo prazo e, num curto prazo, a idéia é "corrigir aberrações ou distorções" construídas ao longo do tempo. Como exemplos, Marinho voltou a citar as pensões por morte e os auxílios-doença, que parecem ser os alvos principais do ministro. "A reforma está sendo discutida no Fórum Nacional a longo prazo, para resolver os problemas de sustentabilidade da Previdência. Porém, as novas regras deverão valer para quem adentrar ao mercado de trabalho e não para quem já está no mercado, sob a ótica do cumprimento dos contratos", afirmou. "No curto prazo vamos resolver problemas de gestão, combater fraudes e corrigir algumas aberrações e distorções que foram construídas ao longo do tempo", acrescentou ele, antes de participar da inauguração da nova agência de atendimento da Previdência Social, em Santo Amaro, na Zona Sul da capital paulista. Para o ministro, as mulheres jovens e sem filhos que perdem seu maridos poderiam ter direito a uma indenização. Ele insiste, entretanto, em debater a manutenção de um benefício vitalício para as viúvas. "Aparentemente, há uma distorção nesta questão, mas se a sociedade quiser mantê-la, deve-se discutir de que forma vamos fazer isso", disse. Outra distorção, classificada como "flagrante" pelo ministro, são os casos de auxílio-doença em que o funcionário afastado recebe benefícios maiores que seu salário na ativa. "Esta é outra distorção flagrante que precisamos corrigir em um curto prazo", comentou. Para o ministro, as questões "gritantes" relativas aos militares já foram resolvidas na reforma anterior. "A pensão das filhas, por exemplo, já acabou. Eles têm um regime próprio e o gritante, em relação aos militares, já foi resolvido na reforma anterior", limitou-se a dizer. Paralisação Sobre a paralisação feita pelos metroviários, motoristas e cobradores de ônibus na manhã desta segunda em São Paulo, que provocou grandes congestionamentos e transtornos à população, em protesto à Emenda 3, o ministro afirmou que as centrais têm autonomia e que não faria avaliações sobre a questão. "Imagino que a manifestação tenha sido feita para chamar a atenção dos deputados e senadores para que avaliem logo o veto à Emenda 3 ou que a mantenham e regulamentem o artigo 116 do Código Tributário. Espero, como ministro, que isso se resolva o mais rápido possível", declarou, ressaltando que o governo poderá apelar ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso o veto à Emenda 3 seja derrubado. Aposentados O ministro comentou ainda ter ficado chateado com a manifestação dos aposentados na semana passada, em Brasília, que impediram a saída do seu carro, em protesto ao aumento salarial de 3,03% concedido pelo ministro à categoria. Marinho se disse aberto a qualquer discussão com as entidades representativas dos aposentados e se disse surpreso com o protesto da semana passada. "Até busquei cumprimentar e localizar as lideranças, apesar de estar atrasado para uma reunião no Palácio do Planalto, mas os manifestantes estavam muito agressivos. Entrei no carro, pedi para sair lentamente e ninguém foi atropelado, conforme eles estão dizendo. Achei estranho, mas não vou fazer disso um cavalo de batalha e continuo disposto a dialogar com as entidades representativas", sustentou. Taxa Selic Marinho lembrou ainda que a redução da taxa Selic na semana passada possibilita a diminuição dos juros máximos a serem cobrados na concessão do crédito consignado. Para ele, na próxima quarta-feira, 2 de maio, quando o Conselho Nacional de Previdência Social voltar a se reunir, o teto de 2,72% ao mês poderá sofrer uma queda. "A diretriz é: se há redução da Selic, temos espaço para reduzir o teto para o consignado. O ponto de equilíbrio é quando instituições financeiras começarem a se recusar a dar crédito. Por enquanto, isso não está acontecendo. Portanto, há espaço para ir esticando a corda com os bancos", finalizou.