Reforma tributária fora do radar

Além do aumento persistente da carga de impostos, são criadas cotidianamente gambiarras tributárias bizarras e obrigações acessórias estapafúrdias, sempre com o foco exclusivo no aumento de arrecadação a qualquer custo, sem nenhuma preocupação com racionalidade, eficiência ou custo de conformidade. E assim nasceu o Frankenstein tributário que todos conhecemos e que fere de morte a competitividade do setor produtivo nacional.

O debate tributário, ao longo dos anos, especialmente sobre a tributação indireta, calcanhar de aquiles do sistema, tem sempre começado com propostas ousadas, amplas, para em seguida encolher para a reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e, por fim, definhar para a revisão da tributação interestadual desse imposto - vale dizer, para a mitigação da guerra fiscal.

Atualmente, assiste-se a um novo debate tributário que começa onde os anteriores acabaram: a "reforma" que está à mesa trata exclusivamente da guerra fiscal e foi gestada por causa da ameaça de o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovar súmula vinculante sobre a inconstitucionalidade dos benefícios de ICMS concedidos no contexto da guerra fiscal.

Sem modulação, essa decisão do STF terá consequências catastróficas para os Estados guerreiros e, principalmente, para as empresas beneficiadas ilegalmente, que terão de recolher todo o ICMS pretérito não pago.

Surgiu, então, uma janela de oportunidade para a busca de solução da guerra fiscal. De um lado, os Estados guerreiros sob ameaça da súmula vinculante do STF precisam resolver o passado via remissão dos débitos do ICMS exonerado de forma ilícita. De outro lado, os Estados contrários à guerra fiscal querem resolver o futuro - o fim da guerra fiscal - via redução das alíquotas interestaduais do ICMS.

Somam-se a isso outros interesses dos Estados, como a mudança na indexação de suas dívidas para com a União e a partilha do ICMS nas operações interestaduais via comércio eletrônico. Dessa conjugação de interesses se concertou um pacote de medidas interdependentes, consubstanciadas num "protocolo de intenções" no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que, levado adiante, atende, ainda que parcialmente, ao interesse de todas as partes.

Atropelo. Essa dura negociação entre Estados foi, entretanto, atropelada pela recente aprovação, pelo Senado, de um Projeto de Lei Complementar que concede anistia aos débitos fiscais decorrentes da guerra fiscal, além de legitimar e ampliar os benefícios ilegais por até 15 anos, sem, contudo, condicionar tais medidas à redução da alíquota interestadual do ICMS. Atende, assim, apenas a um dos lados da mesa de negociação. Não resolve o problema da guerra fiscal - ao contrário, legitima-a e a amplifica - e põe por terra a negociação duramente urdida no Confaz.

Se tal projeto for aprovado também pela Câmara dos Deputados, os Estados guerreiros podem simplesmente abandonar a mesa de negociação, de vez que terão resolvido seu problema do legado (a remissão dos débitos de ICMS decorrentes de benefícios espúrios) sem abrir mão da guerra fiscal e da receita interestadual do ICMS.

É triste constatar que a tão esperada reforma tributária cinge-se hoje ao debate sobre como deve ser a guerra fiscal nos próximos 15 anos e não se fala mais em construção de um novo modelo tributário que possa ser chamado de sistema.

