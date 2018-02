Reformas no sistema financeiro e câmbio dominam G-20

A reunião teve início às 21 horas de ontem (hora local), com o jantar de trabalho, realizado no Hotel Fairmont. As negociações, entretanto, estão sendo realizadas hoje. Depois das cúpulas do G-20 de Londres, em abril, e Pittsburgh (EUA), em setembro, a tendência é que os temas predominantes sigam sendo a proposta do governo norte-americano: criação de um novo sistema de equilíbrio do comércio internacional - tema que desagrada aos grandes exportadores, como China e Alemanha - e acúmulo de reservas internacionais, considerado excessivo pelos Estados Unidos.

"A reunião vai girar em torno dos mecanismos para garantir o crescimento sustentável, que é o que já vínhamos discutindo", disse ao Estado, em Londres, o presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles. Os outros temas já são clássicos nesses encontros internacionais: reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial e regulação financeira e controle de riscos e de pagamento de bônus pagos a executivos dos bancos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.