Reformas perdem legitimidade na América Latina, diz Bird O assessor financeiro sênior do banco Mundial para a América Latina e o Caribe, economista Augusto de la Torre, disse que a agenda de reformas econômicas está perdendo legitimidade na região, por causa do desemprego alto, do aumento da desigualdade social e da estagnação das economias. Segundo De la Torre, as reformas estão perdendo reputação e a instabilidade tornou-se um problema mais agudo. "A liberalização e a privatização estão se tornando palavrões na América latina", afirmou o economista, durante conferência organizada pelo Conselho das Américas em Nova York. Ele defendeu que a agenda de reformas seja recolocada em pauta e que os líderes políticos latino-americanos "voltem ao básico". "Deve-se dar ênfase à percepção de justiça numa democracia; a justiça é importante", disse. Outro participante da conferência, o analista José Luis Daza, do Deutsche Bank, disse que o Brasil terá dificuldade de fazer uma reforma tributária significativa se o novo governo não adotar cortes "apropriados" nos gastos públicos. Ele observou que o México adotou menos reformas do que outros países latino-americanos, entre eles a Argentina. "A maior tragédia é o México", afirmou Daza, porque o governo do país tem uma das estruturas de gestão microeconômica mais "vagabundas" ("lousy") da América Latina e o país não está tirando vantagem da participação no Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).