Reformas trarão investimentos, diz presidente da Vale Se o País tiver no curto prazo as reformas constitucionais aprovadas e a simplificação das regras regulatórias, o investimento externo virá naturalmente. A opinião é do presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo. "Acho que o Brasil está no caminho correto, no sentido de fazer a lição de casa", disse Agnelli, referindo-se às reformas fundamentais e ao reconhecimento da necessidade de investimentos em infra-estrutura para a redução do custo Brasil. Para Agnelli, a proposta de reforma tributária é pequena, mas representa o primeiro passo. "Nós temos que ter consciência de que tem que ter reforma tributária para atender minimanente aos interesses dos empresários. No desenho inicial é uma reforma pequena, mas temos que dar um passo na direção correta", afirmou. "Se a gente aprovar a reforma da Previdência e a reforma tributária, mesmo que tímida num primeiro momento, acho que o risco Brasil melhora", disse.