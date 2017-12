Região Sul registra recorde de consumo de energia A região Sul do País voltou hoje a registrar recorde no consumo de energia elétrica. Segundo dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a carga (consumo mais perdas) no Sul atingiu 10.987 MW às 19h03m. Foi a terceira vez de quebra de recorde na região nos últimos 30 dias, mas os técnicos do ONS ainda consideram "prematuro" afirmar que isso seria um bom indicador de retomada da atividade econômica. O recorde tem sido observado em momentos de "pico" e uma das razões pode ser a seca que atinge o Sul, quando é normal o aumento do consumo já que coincide com o retorno das pessoas do trabalho enquanto muitas empresas comerciais e industriais ainda estão em funcionamento. Na avaliação dos técnicos do ONS só dentro de 15 a 20 dias será possível identificar melhor se o consumo atual é resultante de causa específica ou se sinaliza uma retomada mais consistente do consumo e da atividade econômica. De qualquer forma, além do consumo instantâneo (picos), o consumo médio no Sul nos primeiros sete dias da semana ficou bem acima do observado nos últimos meses. Até o dia 7 o consumo ficou em 8.225 MW médios, o que representa aumento de 1,79% sobre a mé dia de março último, que já havia batido o recorde no consumo. Em relação à média de abril do ano passado, a média dos primeiros dias deste mês indica crescimento de quase 14%, pelos dados do ONS. Esse aumento do consumo coincide com uma piora no regime de chuvas no Sul, o que está levando a uma redução gradativa do índice de ocupação dos reservatórios da região. Ontem, por exemplo, a ocupação dos reservatórios no Sul caiu para apenas 53,36% da capacidade total, o que já preocupa os técnicos do ONS. No final de março do ano passado, os reservatórios do Sul estavam em 87,97%. O baixo nível dos reservatórios da região, inclusive, impediu que o governo brasileiro autorizasse a exportação de energia elétrica das hidrelétricas do Sul para a Argentina, como chegou a ser cogitado inicialmente. O ONS continua fazendo transferências de grandes blocos de energia do Sudeste para o Sul para preservar os reservatórios. Hoje, por exemplo, foram transferidos 2.949 MW médios do Sudeste para o Sul.