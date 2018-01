Regime de metas segura inflação, diz Goldfajn O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou nesta segunda-feira que a alta da inflação poderia ser maior se não houvesse um regime de metas no Brasil. ?O regime de metas fez o custo dos choques enfrentados pela economia ser o menor possível?, disse o diretor do BC, em entrevista coletiva para comentar o Relatório de Inflação do último trimestre do ano divulgado nesta segunda-feira. Ele ressaltou que as expectativas de inflação do mercado experimentaram uma maior alta justamente no período das eleições presidenciais de outubro, quando se verificou um aumento da incerteza de mercado em relação ao futuro da condução da política monetária. Questionado se sentia desconforto em permanecer na diretoria do BC num governo com ideologia diferente do atual, Goldfajn disse que há um fator comum entre os dois governos: ?Há um compromisso dos dois governos com a inflação baixa. Isso é que não me faz sentir desconfortável?, afirmou.