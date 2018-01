Regionalização do Porto de Santos fica para Lula, diz Alckmin O governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB-SP) disse hoje que a regionalização do Porto de Santos deverá acontecer somente no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Para Alckmin, a regionalização é uma questão suprapartidária e não deve ser vetada pelo próximo governo. Ele voltou a afirmar que considera difícil concluir o processo ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo depois de mais de um ano de negociações. "Certamente o novo governo vai querer rediscutir e rever os termos do acordo, mas a tese da regionalização é suprapartidária e vamos trabalhar por ela", disse Alckmin. "É do interesse de São Paulo e do País ter um gerenciamento mais próximo, mais eficiente. Aliás, a deputada federal reeleita do PT, Telma de Souza, defendeu claramente a regionalização", disse Alckmin, citando a ex-prefeita de Santos. Entre os obstáculos à regionalização, Alckmin destaca a questão da dívida da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), estimada em R$ 700 milhões. "Nós já concordamos que a nova empresa vai assumir e pagar à medida em que entrar em operação", disse Alckmin. "Mas surgiu uma nova condição, que teríamos que assumir um passivo desconhecido. Isso não pode ser feito, de repente podem aparecer valores vultosos." Outro impedimento destacado por Alckmin, também de última hora, é a consulta aos funcionários. De acordo com essa cláusula, se 950 funcionários da Codesp (de um total de 1,2 mil), no mínimo, não quiserem passar para a nova empresa, o convênio da regionalização perderia a eficácia. "Esse é outro ponto que não nos parece razoável, embora com uma boa explicação eu tenha certeza de que não haverá resistência." Para Alckmin, essas duas questões incorporadas à negociação depois que o acordo estava fechado, acabam se resolvendo se houver vontade política. Segundo o governador, os dois pontos de objeção vieram do atual governo federal. Ele lembra ainda que há uma liminar impedindo a regionalização. A Advocacia Geral da União (AGU) está trabalhando para suspender a liminar, concedida pelo Ministério Público Federal, em ação movida por sindicalistas. Mesmo com a eliminação do entrave jurídico, Alckmin avalia que não será possível, nos últimos dias do atual governo, assinar a minuta do contrato de regionalização. "O importante é que a bola está na marca do pênalti, o processo está pronto.? Alckmin destaca ainda que ao contrário do que ocorreu em outras regionalizações, o que acontece com o Porto de Santos não é uma mera transferência administrativa do governo federal para o estadual. "Estamos dando um avanço nesse processo, estamos fazendo a regionalização envolvendo os municípios diretamente ligados ao Porto", disse Alckmin, referindo-se às cidades de Santos, Guarujá e Cubatão.