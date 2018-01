Registro indevido no SPC acaba em indenização A professora Zilda Carloni receberá uma indenização em torno de R$ 10 mil, já contados os juros e correção monetária, porque teve seu nome enviado ao Serviço de Proteção ao Crédito indevidamente. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apenas confirmou a decisão da Justiça do Distrito Federal. O cheque no valor de R$ 21,52 havia sido sustado pela professora por motivo de roubo e foi protestado pelo Auto Posto Esplanada. Zilda procurou o posto para relatar a situação e pedir a retirada do seu nome do SPC. Mas a empresa exigiu a quitação do débito para depois atender seu pedido. Inconformada, ela entrou na Justiça pedindo indenização por danos morais. Argumentos do posto são rejeitados Em outubro de 1998, a primeira instância já havia dado razão à professora e fixou uma indenização em torno de R$ 5 mil. Hoje, com juros e correção monetária, esta mesma quantia está em torno de R$ 10 mil. Para diminuir este valor, o posto recorreu ao STJ. De acordo com a alegação da empresa, a indenização por danos morais deveria ser proporcional ao valor baixo do cheque e que, com um rendimento líquido de R$ 2 mil, o posto não teria condições de pagar a professora. O STJ negou os argumentos do posto de gasolina e garantiu o direito da professora de receber a indenização.