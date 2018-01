Regra prejudica consumidor acima de 176 kWh Antes do racionamento de energia, as concessionárias que adotam o método da tarifa escalonada só cobravam o valor mais alto, de R$ 0,21 por kWh, para gastos superiores a 220 kWh. Mas agora, com a adoção das novas regras por decisão do governo federal, a faixa de consumo encolheu 20%, com a tarifa máxima sendo aplicada sobre o consumo superior a 176 kWh. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) considera esta alteração No caso da Eletropaulo, que está reajustando as tarifas em 16,61%, essa matemática poderá acarretar um aumento de aproximadamente 100% nas contas de luz. Um problema que, segundo a coordenadora executiva do Idec, Marilena Lazzarini, está sendo camuflado pela concessão de bônus para os consumidores de até 100 kWh. "Criou-se uma idéia falsa de que os mais carentes estão sendo beneficiados", afirma Marilena. "Na verdade, essa faixa está mais relacionada à pessoas que vivem sozinhas, ou casais sem filho, que têm gastos pequenos", ressalta. Acima dos 200 kWh não terá direito a bônus Outro golpe contra o consumidor na faixa dos 200 kWh foi a admissão do governo de que a categoria poderá ficar sem bônus, apesar de haver economizado, já que os pagamentos estão condicionados à arrecadação com as sobretaxas. "A promessa do bônus gerou expectativas; as pessoas colaboraram imaginando que teriam um benefício e acabaram frustradas", constata Marilena. A representante do Idec acha ainda que o Grupo de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) deveria exigir mais transparência das concessionárias, com a divulgação completa dos balanços sobre pagamentos de bônus e arrecadação de sobretaxas. "Essa falta de informação é muito estranha. Dá a impressão de que estão escondendo alguma coisa para favorecer as empresas", suspeita. Marilena também critica a falta de critérios exatos para os cortes de energia. "É como se fosse uma roleta russa. O consumidor pode ficar às escuras sem ter sequer o direito de se defender." Consumidor ainda pode ir à Justiça O maior obstáculo à defesa do consumidor, para Marilena, foi imposto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou constitucional o plano do governo. Mas, como a aprovação se deu por meio de liminar, ela ainda aposta na revisão de alguns itens após o julgamento definitivo pelo mesmo órgão. Ela ressalta porém que a constitucionalidade do plano não impede que as pessoas que se sintam lesadas possam recorrer à Justiça. "Alguns juízes federais já sinalizaram que poderão apoiar a população caso sejam acionados", afirma. Segundo Marilena, de 1997 até 2001, a tarifa de energia elétrica para o consumidor residencial médio teve um acréscimo de 44%. Isso sem contar a influência do racionamento, alvo de um estudo que deverá ser divulgado na semana que vem pelo Idec.