Regras da telefonia celular mudam A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai mudar as regras da telefonia celular. O presidente da agência reguladora, Renato Guerreiro, afirmou que até julho deve propor às operadoras telefônicas das bandas A (como a Telesp) e B (como a BCP) a transformação dos contratos de concessão em contratos de autorização. Uma das mudanças deste modelo é que o IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas deixa de ser indexador para ser fator de reajuste das tarifas. Na prática, as companhias passarão a fixar preços pelos serviços, submetendo os valores ao crivo da Anatel. Para o assinante, segundo Guerreiro, uma das vantagens é que, ao fazer um telefonema de um aparelho celular, por exemplo, será possível escolher a companhia telefônica que prestará o serviço de longa distância. Assim, o consumidor pode optar pela menor tarifa. A Anatel também planeja incluir, no regulamento, o tempo máximo de tarifação. Assim, num telefonema que dure menos de 30 segundos, o assinante pagará somente a partir dos 6 segundos e não por meio minuto como ocorre. O mesmo procedimento valerá para as gravações da caixa postal.