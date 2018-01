Regras para acionistas dos planos de expansão Acionistas que se tornaram investidores por meio de plano de expansão e não têm número de ações suficiente para fazer a troca por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) podem adquirir ações da Telesp ou da Tele Sudeste Celular em quantidade suficiente para completar o lote de troca. Outra opção é vender as ações, entrando em um grupo de minoritários organizado pelo Bradesco. Nesse caso, o banco reunirá os papéis desses acionistas, trocará por BDRs e os venderá para então dividir o dinheiro obtido entre os acionistas, na proporção da participação de cada um no lote. A venda dos BDRs desses minoritários será feita pelo Bradesco, que cobrará uma taxa de corretagem média de 0,5%. São 48 BDRs por 37 mil ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telesp. Para as ordinárias (ON, com direito a voto), são 36 BDRs por 46 mil ações da Telesp. E da Tele Sudeste Celular são 54 mil ações ON para 12 BDRs e 55 mil ações PN para 24 BDRs. Veja o caso dos pecetistas Quem adquiriu telefone por meio do Programa de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) também pode fazer a troca nos bancos. As ações já estão disponíveis. Pela Portaria n.º 86 (assinatura até 28/8/96). Cada R$ 28,15 pagos no PCT equivalem a mil ações da Telesp. Pela Portaria n.º 1.028 (assinatura após 25/8/96), cada R$ 45,89 pagos no PCT valem mil ações. A Telefônica colocou a disposição o número 0800-553424 para informações sobre a troca.