Regras para declarar IR não mudam em 2001 As regras para pessoas físicas declararem o Imposto de Renda neste ano são as mesmas que vigoraram em 2000. Como vem fazendo desde 1996, a Receita Federal não alterou os valores e o prazo para a entrega da declaração. Assim, o congelamento de todos os valores da declaração fará com que o contribuinte que teve aumento salarial em 1999 pague mais imposto neste ano, ou tenha restituição menor. Segundo as regras divulgadas pela Receita, na segunda-feira, a entrega do IR poderá ser feita em disquete, pela Internet ou em formulário impresso até 30 de abril. Está obrigado a apresentar a declaração, entre outros, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 10,8 mil em 2000; quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil; e obteve receita com atividade rural acima de R$ 54 mil. Quem tem a posse de bens de valor total infeior a R$ 20 mil e optar pelo desconto simplicado, de 20%, poderá fazer a declaração on-line ou transmitir os dados pessoais pelo telefone (0300-780300).