Regras para doença preexistente devem mudar O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, encaminharam à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) críticas e propostas a fim de regulamentar os procedimentos relativos a doenças preexistentes. As entidades afirmam que recebem várias queixas de usuários a esse respeito. Ao contratar o plano de saúde, o usuário deve informar ser portador de doença preexistente e, em conseqüência, terá direito apenas à cobertura parcial pelo prazo de 24 meses. Essa cobertura garante atendimento ambulatorial e exclui cirurgia, internação e procedimentos de alta complexidade. Para Hilma Araújo dos Santos, técnica da área de saúde do Procon-SP, essa restrição coloca em risco a saúde do consumidor. "Geralmente, ele precisa de tratamento e não pode esperar." A opção, neste caso, é pagar mais caro pelo plano. Esse acréscimo é chamado de "agravo" pelas operadoras e, segundo a técnica do Procon-SP, por corresponder a valores exorbitantes, o consumidor não tem como pagar. Outro ponto controverso é a declaração de saúde, formulário de preenchimento obrigatório para quem contrata um plano com perguntas sobre a saúde do usuário. De acordo com a advogada do Idec, Karina Rodrigues, as operadoras elaboram as perguntas como bem entendem e consideram preexistente qualquer doença anterior que o consumidor já teve. As entidades, segundo ela, querem que a ANS padronize este questionário e defina o conceito de doença preexistente para evitar abusos na restrição do atendimento do usuário. "São perguntas absurdas e muitas operadoras vem restringindo a cobertura por causa de doenças que o consumidor teve no passado e foram curadas, o que contraria a definição de doença preexistente." Para o Idec, a restrição nesse caso é abusiva. Outra sugestão do Idec e Procon-SP é o atendimento de urgências e emergências relacionadas às doenças e lesões preexistentes após 24 horas da assinatura do contrato. Com as propostas encaminhada à ANS, o objetivo dos órgãos de defesa do consumidor é discutir e tentar regulamentar todas as questões referentes ao tema na Câmara de Saúde Suplementar, órgão consultivo da ANS, do qual fazem parte, assim como entidades médicas. Usuário pode questionar na Justiça O Idec espera que, a partir das sugestões feitas e dos casos concretos apresentados, a ANS altere as resoluções que tratam das doenças preexistentes. Caso isso não ocorra, o Instituto pretende estudar medidas judiciais contra operadoras de assistência à saúde que tentam lesar seus usuários com relação a regras de atendimento de doenças preexistentes. Hilma Araújo do Procon-SP ressalta a importância do consumidor registrar sua queixa no órgão de defesa do consumidor. Porém, quando a saúde do usuário está em risco, é preciso procurar diretamente a Justiça e entrar com pedido de liminar (decisão rápida, porém provisória) para que o direito de cobertura seja assegurado. "A operadora não pode apenas se negar a prestar o atendimento devido. Para tanto, é obrigada a provar suas alegações." Outro caminho recomendado pela técnica do Procon-SP é ligar para a ANS, no 0800-7019695, e registrar a reclamação. Vale lembrar também que as ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos (R$ 8 mil), há o benefício do Juizado Especial Cível, que atende com maior rapidez e menor custo. Até 20 salários (R$ 4 mil), a presença do advogado fica dispensada. Acima desses valores, o processo é encaminhado à Justiça comum. Quarto lugar no ranking de queixas Entre janeiro e junho deste ano, o Procon-SP recebeu 6.104 queixas contra planos de saúde, o que garante o quarto lugar do setor na lista do órgão. As maiores reclamações referem-se a contrato, reajustes e negativa de atendimento. No ano passado, foram quase 14 mil atendimentos entre consultas e reclamações.