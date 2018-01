Regras para racionamento estão mais flexíveis A rigidez das regras que marcou a criação do plano de racionamento, no semestre passado, aos poucos, está sendo afrouxada pelo governo. Com a cooperação da população residencial, alguns consumidores ganharam uma segunda chance. As metas de consumo voltaram a ser revistas em casos especiais e algumas empresas poderão ter suas cotas aumentadas, como já ocorreu esta semana. Mas, embora as alterações promovidas pelo governo sejam positivas para os consumidores, especialistas temem que a iniciativa tenha um efeito contrário, o que poderia comprometer os resultados obtidos até o momento. A sensação de que o cenário não é tão ruim como parece pode levar a população a um progressivo relaxamento em relação à economia de energia. Na avaliação do coordenador do Programa de Planejamento Energético da Coppe, Maurício Tolmasquim, só a informação de que as distribuidoras não terão condição de efetuar todos os cortes pode mudar o quadro atual. O professor da Universidade de São Paulo, José Goldemberg, tem a mesma opinião. "Esse tipo de situação pode contaminar a população." O secretário de energia do Estado de São Paulo, Mauro Arce, reconhece que os cortes não serão feitos em todas as frentes, mas ressalta que sempre haverá uma ameaça para quem não cumpriu a meta. Além disso, existe a punição por intermédio da sobretaxa para quem ultrapassar a cota. Para Arce, os ajustes no plano de racionamento só foram possíveis por causa da folga de dois pontos porcentuais no nível dos reservatórios. Tolmasquim lembra, porém, que a folga adquirida com a adesão da população não é garantida.