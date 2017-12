Regras para seguro de carro mudam Algumas regras do seguro de automóvel vão mudar porque hoje a Superintendência de Seguros Privados (Susep) vai publicar, no Diário Oficial da União, uma circular que define algumas novidades, dentre elas a obrigação de as seguradoras definirem em contrato qual será a tabela de referência utilizada no caso de perda total do carro. Veja no link abaixo outra matéria com mais detalhes sobre a medida.