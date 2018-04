Regras protecionistas dos EUA são ineficientes, diz Serra

O governador de São Paulo, José Serra, criticou nesta sexta-feira, 21, o protecionismo por parte dos países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos, no comércio internacional de biocombustíveis. "O protecionismo, de fato, tem impedido a difusão do etanol na escala que se faria necessária e que seria possível. Este protecionismo termina, em última análise, desestimulando sua produção em outros países que não o Brasil, que encontrariam aí uma chance de desenvolvimento", atacou Serra, durante o encerramento da Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, em São Paulo. Os EUA continuam a adotar regras "protecionistas e ineficientes", disse o governador, referindo-se aos subsídios concedidos pelo governo norte-americano. Serra afirmou que a produção de etanol de milho nos EUA é mais cara e citou os subsídios concedidos pelo país. "Vai além da tarifa de 14 centavos de dólar por litro. A barreira final chega a quase 30 centavos de dólar por causa dos subsídios aos produtores", afirmou. De acordo com os cálculos do governador, este valor final corresponde a quase a totalidade do custo de produção do produto no país. Serra afirmou que o governo paulista está atuando para garantir condições ambientais para a produção de cana-de-açúcar e tem firmado acordos para antecipar o fim das queimadas. E citou uma iniciativa do governo de implantar um centro de pesquisa dedicado à bioenergia, no qual serão investidos R$ 100 milhões, em dois anos, pelo governo estadual. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), por sua vez, contribuirá com R$ 83 milhões, acrescentou.