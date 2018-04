Regulação nos EUA faz trigo fechar em queda Temores de uma maior regulação nos mercados futuros de trigo pesaram sobre as cotações da commodity ontem. Na Bolsa de Chicago (CBOT), o contrato com vencimento em setembro encerrou o pregão cotado a US$ 5,22/bushel, em queda de 2,38%. Participantes do mercado temem que o governo dos Estados Unidos imponha um limite à atuação dos fundos indexados no mercado com o objetivo de reduzir distorções nos preços. A desvalorização também refletiu o cenário baixista de oferta e demanda no mundo.