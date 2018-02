Reguladores da UE alertam para bolha em criptomoedas

Moedas virtuais, como o bitcoin, apresentaram claros sinais de uma bolha de preços, e consumidores podem perder todo seu dinheiro, informaram ontem os órgãos reguladores de bancos, títulos e seguros da União Europeia.

Os preços do bitcoin, criptomoeda mais conhecida, subiram mais de 1.000% em 2017, mas já perderam quase metade de seu valor neste ano em meio a crescentes pedidos de repressão regulatória em tais ativos.

Essas moedas virtuais são altamente arriscadas e são produtos não regulados que são inadequados como investimentos, poupanças ou produtos de planejamento de aposentadoria, informaram os órgãos em comunicado conjunto.

Informações para consumidores que querem comprar moedas virtuais são “na maioria dos casos incompletas, difíceis de entender, não informam corretamente os riscos... E podem, então, ser enganosas”, alertaram órgãos reguladores.

“Moedas virtuais como o bitcoin são sujeitas a extrema volatilidade dos preços e mostraram sinais claros de uma bolha de preços. Consumidores comprando essas moedas devem estar cientes de que há alto risco de perder uma grande quantia, ou até mesmo tudo, do dinheiro investido”, disseram.

O alerta foi solicitado pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, que, no mês passado, disse que o bloco precisa impedir que criptomoedas se tornem um “símbolo para comportamento ilegal”.

Haverá um encontro de autoridades e do setor privado muito em breve para discutir a situação a longo prazo para criptomoedas, além das atuais oscilações do mercado, disse. Na semana passada, a Alemanha e a França pediram para o Grupo das 20 maiores economias, o G-20, discutir uma possível regulamentação de criptomoedas em seu próximo encontro. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, também afirmou que é “inevitável” haver alguma regulação das moedas virtuais, como o Bitcoin.

Nano. Uma bolsa italiana de moedas virtuais chamada BitGrail afirmou na sexta-feira que perdeu cerca de US$ 17 milhões de tokens de uma criptomoeda chamada Nano, com valor de mercado de cerca de US$ 170 milhões. Em nota, a bolsa disse que transações não autorizadas levaram à falta de 17 milhões de Nanos, integrantes da carteira gerenciada pela BitGrail. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS