Reguladores dos EUA fecham dois bancos na Califórnia

A Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) informou que o Vineyard Bank tinha 1,9 bilhão de dólares em ativos e 1,6 bilhão de dólares em depósitos, enquanto o Temecula Valley Bank tinha 1,5 bilhão de dólares em ativos e 1,3 bilhão de dólares em depósitos.

A quebra do Vineyard Bank deve custar à FDIC cerca de 579 milhões de dólares, e o fechamento do Temecula Valley Bank deve custar à agência por volta de 391 milhões de dólares.

O California Bank and Trust, de San Diego, vai assumir todos os depósitos do Vineyard, com exceção daqueles de corretoras, segundo a FDIC.

O First Citizens Bank and Trust Company, de Raleigh, na Carolina do Norte, assumirá todos os depósitos do Temecula Valley, também excetuando-se aqueles de corretoras, segundo a agência.

(Reportagem de Richard Cowan)