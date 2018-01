Regulamentação de Fundos de Pensão é aprovada O plenário do Senado aprovou por 65 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções o projeto de lei complementar que regulamenta o regime geral de Previdência Complementar. Foram ressalvados dois destaques, o que separa o artigo que trata do diferimento da tributação do Imposto de Renda e o que propõe a profissionalização da direção dos fundos, proibindo que os funcionários e beneficiados integrem a diretoria executiva.