Regulamentação de salvaguardas contra China sai nesta semana O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que o governo vai publicar a regulamentação das salvaguardas contra produtos importados da China nesta semana. À tarde, o Grupo Executivo de Comércio Exterior (Gecex) se reúne em Brasília para definir a questão. A regulamentação das salvaguardas é uma forte demanda do setor empresarial brasileiro, que passou a pressionar ainda mais o governo depois do fracasso das negociações para restrições voluntárias que Furlan tentou negociar na China, na semana passada. "Da parte do nosso Ministério, não há qualquer obstáculo para a medida", afirmou o ministro, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita à Olimpíada do Conhecimento 2005.