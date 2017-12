Regulamentação para importação de trigo russo será publicada nesta semana

Uma nova instrução normativa sobre a importação de trigo russo deve ser publicada nesta sexta-feira, 8, afirmou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Segundo ele, a medida vai dar tratamento recíproco ao comércio de grãos com a Rússia. Ou seja, as cargas deverão ser inspecionadas e beneficiadas ainda no porto com a finalidade de impedir a entrada de pragas.

"Vamos dar o mesmo tratamento fitossanitário que eles dão à soja brasileira, por exemplo", afirmou Maggi. Isso também irá garantir o credenciamento de portos próximos a moinhos.

Ele disse que a medida deve ajudar no processo de reabertura do mercado russo para as carnes brasileiras. Os russos paralisaram as compras da proteína bovina e suína do Brasil desde o dia 1º deste mês. "Continuamos com as conversas com o país", reforçou.

Sobre os Estados Unidos, Maggi acredita que o mercado deve ser reaberto ainda no início do ano que vem. "Conversei recentemente com o vice-ministro (Agricultura dos Estados Unidos) e ele disse que não há impedimento político", salientou.

