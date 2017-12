Regularização do CPF Contribuintes desobrigados de declarar o Imposto de Renda Pessoa Física que não apresentaram a Declaração de Isento 2000 até a última quinta-feira só poderão regularizar seu CPF nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios. Para isso, será necessário preencher um formulário, que custa R$ 4,50. Além disso, o contribuinte terá de levar o documento de identidade, o título de eleitor e o CPF.