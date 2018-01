Rei espanhol atuará no conflito entre Uruguai e Argentina O rei Juan Carlos da Espanha aceitou neste sábado o pedido do presidente argentino, Néstor Kirchner, de ser o "facilitador" no conflito que envolve as fábricas de celulose e os governos da Argentina e do Uruguai. A notícia foi anunciada em entrevista coletiva pelos secretários espanhóis de Estado de Comunicação, Fernando Moraleda, e para a região ibero-americana, Trinidad Jiménez. Kirchner fez o pedido ao rei no encontro que os dois tiveram nesta manhã dentro da XVI Cúpula ibero-americana. "Se amanhã o rei nos chamar, nós iremos", disse um porta-voz da presidência uruguaia, ao explicar que o presidente Tabaré Vazquez aceitou a proposta. Jiménez explicou à imprensa que, embora não tenha sido marcada uma reunião oficial, "não se descarta que seja possível realizar um encontro" entre o monarca espanhol e o presidente do Uruguai durante as sessões de trabalho da cúpula. Os dois secretários espanhóis frisaram que o papel do rei não será de "mediador", mas de "facilitador" entre os dois países. Um porta-voz da Casa do Rei disse que o objetivo desse papel de "facilitador" é propiciar um encontro entre os dois chefes de Estado para que "tentem chegar a um acordo" sobre a polêmica. A Argentina e o Uruguai estão há dois anos em conflito devido à construção de duas fábricas de celulose em território uruguaio na fronteira com a Argentina e que, segundo o governo argentino, pode afetar o meio ambiente dos dois países. Uma das fábricas de celulose é propriedade da empresa espanhola Ence, que anunciou recentemente que levará sua estrutura para outra região do Uruguai. A outra fábrica, Botnia, é finlandesa. A relação tensa entre os dois países ficou patente na cúpula de Montevidéu, cidade na qual Kirchner ficou menos de 24 horas. O presidente da Argentina chegou na noite desta sexta-feira e não teve tempo de assistir à abertura da cúpula. Ele partiu neste sábado, sem comparecer ao almoço oferecido após a primeira das três sessões plenárias da reunião. Antes de retornar a Buenos Aires, Kirchner se reuniu com o rei Juan Carlos e, em seguida, com o chefe do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero. Perguntada sobre o motivo pelo qual o rei da Espanha aceitou intervir num conflito que já dura dois anos, Jiménez disse que "a posição da Espanha é extremamente importante para a América do Sul, devido à relação histórica que tem com seus países".