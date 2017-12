Rei saudita é internado e petróleo tem leve alta O rei saudita Fahd foi internado no hospital de Riad nesta sexta-feira, segundo a agência saudita de informações. O comunicado oficial diz que ele foi internado para exames médicos, mas trouxe a frase "pedimos a Deus que preserve e proteja o rei". Após sofrer um derrame cerebral em 1995, o comando do maior país exportador de petróleo foi transmitido para o príncipe herdeiro Abdullah. A internação acentuou em US$ 0,10 a alta do petróleo para julho, que vale US$ 51,47 por barril, na Nymex. As informações são da Dow Jones.