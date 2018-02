Reichstul assume comando da Globopar com amplos poderes O ex-presidente da Petrobras, Henri Philippe Reichstul, assume a Globopar com amplos poderes para reestruturar a empresa e liderar as Organizações Globo no desafio de expansão no Brasil e no exterior. A iniciativa conta com o aval dos acionistas. O comunicado divulgado pela empresa destaca que a entrada do executivo na Globopar tem como objetivo criar uma estrutura societária, organizacional e de capital adequadas para que o grupo mantenha a liderança no setor de mídia na América Latina. Eis a íntegra da nota: "As Organizações Globo anunciaram hoje a contratação do economista Philippe Reichstul para assumir o comando do seu processo de reestruturação. Esse processo visa dotar as Organizações Globo de uma estrutura societária, organizacional e de capital adequadas para continuar em bases sólidas a manter a liderança do setor de mídia na América Latina. Philippe Reichstul assume inicialmente a Presidência da Globopar com amplos poderes dados pelos acionistas para essa reestruturação e para liderar as Organizações Globo no desafio de continuar a crescer no mercado nacional e internacional. Philippe Reichstul é formado em economia pela USP com pós-graduação na Universidade de Oxford e ocupou várias posições executivas tanto no setor público quanto privado, entre elas a Presidência da Petrobras, até o início deste ano".