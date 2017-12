Reinício dos negócios com ações da Varig não impede punição A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que o reinício dos negócios com ações da Varig não impede a autarquia de adotar eventuais punições à companhia aérea pelo descumprimento das normas de divulgação de informações ao mercado. A Varig teve seus papéis suspensos na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) hoje por não ter divulgado até hoje pela manhã um fato relevante sobre o leilão de seus principais ativos, como determinou a autarquia. O documento só foi encaminhado ao órgão nesta tarde. No fato relevante, a Varig explica que o leilão não resultou em troca do seu controle acionário, e sim apenas na venda de unidades produtivas. A Varig está em processo de recuperação judicial há um ano.