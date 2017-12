Reino Unido alerta viajantes para a situação da Varig O governo do Reino Unido, em recomendações publicadas na internet para britânicos que pretendem viajar ao Brasil, alerta para as "sérias dificuldades financeiras" da companhia aérea Varig, e chama atenção para o fato de que o governo brasileiro já anunciou que não pretende socorrê-la. O governo britânico sugere que os viajantes "estudem opções alternativas" à empresa. O relatório sobre o Brasil também chama a atenção para a situação da violência no País e, mesmo reconhecendo que "a maioria das visitas ao Brasil ocorrem sem problemas", sugere que o viajante se mantenha atento, principalmente ao sair à noite, e evite se envolver com o consumo ou tráfico de drogas.