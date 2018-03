Reino Unido anunciará dia 9 conclusão de testes sobre euro Os resultados da avaliação se o Reino Unido deverá adotar o euro serão anunciados no dia 9 de junho, de acordo com informação de um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro britânico Tony Blair. "O anúncio sobre a questão do euro será feita na Câmara dos Comuns", declarou. A expectativa do mercado é de que a administração trabalhista informe que ainda não é o momento de compartilhar o euro, moeda única adotada por 12 dos 15 membros da União Européia. Os cinco testes econômicos visam determinar se a economia britânica convergiu de maneira suficiente para integrar a zona do euro e se a entrada na zona do euro ajudará a melhorar o crescimento econômico, as condições do mercado de trabalho e do sistema financeiro. As informações são da Dow Jones.