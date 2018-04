Reino Unido assume controle acionário do RBS O governo do Reino Unido se tornou acionista majoritário do Royal Bank of Scotland (RBS), um dos maiores grupos bancários do país, depois que o banco revelou que apenas 0,24% de sua oferta de ações foi subscrita pelos acionistas. No total, o Tesouro britânico ficará com 57,9% do banco, ou cerca de 15 bilhões de libras em ações ordinárias, além das 5 bilhões de libras em preferenciais recebidas depois de aprovar um pacote de socorro ao banco. Segundo o site da BBC, o RBS deve cortar cerca de 3 mil empregos no mundo nas próximas semanas. O banco emprega 170 mil pessoas (100 mil no Reino Unido) O aumento de capital, deve fortalecer o balanço do RBS, tornando-o mais resistente à crise financeira global, dizem analistas.