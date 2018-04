Reino Unido assumirá controle majoritário do RBS, diz banco

O banco britânico Royal Bank of Scotland (RBS) disse nesta sexta-feira, 28, que o governo do Reino Unido irá assumir o controle majoritário da instituição. O RBS afirmou que o governo vai comprar 57,9% das ações para ajudar o grupo a enfrentar a crise financeira global. Veja também: Confiança na economia na zona do euro é a menor em 15 anos UE propõe pacote de estímulo de 200 bilhões de euros De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O governo deve pagar cerca de US$ 31 bilhões, sendo aproximadamente US$ 23 bilhões para ações ordinárias e US$ 8 bilhões para as preferenciais. O banco afirmou nesta sexta que os acionistas compraram apenas 0,2% das ações oferecidas no mês passado, como parte do plano do governo de recapitalizar os bancos britânicos. O tesouro britânico não estava disponível para comentar a notícia.