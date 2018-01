Reino Unido cria projeto para referendo sobre euro O governo do Reino Unido vai propor um projeto que permitirá a realização de um referendo sobre a adoção do euro como moeda local, de acordo com informações da Rainha Elizabeth II. O projeto tem a intenção de autorizar o referendo, o que não significa que o governo decidirá adotar o euro ou realizar uma votação sobre o assunto. A Rainha está apresentando o programa legislativo para o Parlamento. O chanceler de Exchequer, Gordon Brown, deve analisar se a economia do Reino Unido está convergindo satisfatoriamente para a da zona do euro na próxima apresentação do orçamento, no primeiro semestre de 2004. Poucos analistas acreditam que ele recomendará a adoção do euro.