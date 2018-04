Reino Unido lança novo pacote anticrise de US$ 30 bilhões

O ministro das Finanças do Reino Unido, Alistair Darling, anunciou nesta segunda-feira, 24, um pacote de estímulo fiscal de 20 bilhões de libras (US$ 30,24 bilhões), na tentativa de amenizar a severa desaceleração econômica. Ao anunciar o pacote que, segundo ele, vale cerca de 1% do Produto Interno Bruto, Darling disse que irá cortar o imposto sobre valor agregado de 17,5% para 15% a partir de 1 de dezembro, até o final de 2009. Veja também: EUA vão injetar US$ 20 bilhões para salvar o Citigroup De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O ministro informou ainda que tornará permanente o corte de impostos para 22 milhões de pessoas, anunciado em maio. Para tentar acalmar as preocupações do mercado sobre as finanças públicas, ele disse que irá introduzir uma nova taxa de imposto de 45% sobre a alta renda, a partir de abril de 2011. Ele também elevará em meio ponto porcentual a contribuição dos empregadores na previdência social a partir de abril de 2011. Darling disse que os empréstimos líquidos do setor público aumentarão para 78 bilhões de libras (US$ 118,04 bilhões) no ano fiscal 2008, que termina em março de 2009. Esse valor subirá para 118 bilhões de libras (US$ 178,6 bilhões) no ano fiscal 2009, cerca de 8% do PIB. Segundo o ministro, os empréstimos cairão para 105 bilhões de libras (US$ 158,9 bilhões) em 2010, 87 bilhões de libras (US$ 131,67 bilhões) em 2011, 70 bilhões de libras (US$ 105,94 bilhões) em 2012 e 54 bilhões de libras (US$ 81,72 bilhões) em 2013. As informações são da Dow Jones. O governo do Reino Unido irá adotar "medidas justas e responsáveis" para proteger as famílias e as empresas da desaceleração econômica, afirmou Darling, em seu comunicado do relatório pré-orçamento. O ministro disse estar confiante de que a economia britânica está bem posicionada para uma recuperação e as medidas que ele irá detalhar irão assegurar que a recessão seja "mais curta e mais profunda do que seria o caso". Ele afirmou ainda que irá "assegurar finanças públicas sólidas no médio prazo, para que, como um país, possamos viver dentro de nossas possibilidades". PIB Ao anunciar o novo plano anticrise, Darling cortou as projeções de crescimento do país. Ele acredita que a economia irá expandir 0,75% em 2008, ter contração entre 0,75% e 1,25% em 2009, e voltar a crescer entre 1,5% e 2,0% em 2010. No orçamento de março, Darling esperava crescimento do PIB de 1,75% a 2,25% em 2008 e expansão de 2,0% a 2,5% em 2009. As informações são da Dow Jones.