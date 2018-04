Reino Unido pode estatizar Lloyds

O Governo britânico não descarta ter uma maior participação no Lloyds Banking Group, do qual o Estado já possui 43% das ações, ou inclusive nacionalizar a entidade, por causa da sua desastrosa situação financeira. As informações foram repassadas pelo ministro das Finanças do Reino Unido, Alistair Darling em entrevista à BBC ontem. O Lloyds anunciou na sexta-feira que o HBOS, a entidade que recuperou em uma fusão no ano passado, terminou o ano de 2008 com perdas em torno de 10 bilhões de libras (US$ 14,394 bilhões). O anúncio fez com que as ações do grupo caíssem 32,45% na Bolsa de Londres.