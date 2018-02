Reino Unido registra desemprego de 7,8% no 3º trimestre O número oficial de desempregados do Reino Unido aumentou em 30 mil no trimestre de julho a setembro deste ano, para 2,461 milhões. Esse foi o menor aumento desde o registrado no trimestre de março a maio de 2008 e resultou numa taxa de desemprego de 7,8% no trimestre de julho a setembro, a mesma do trimestre de abril a junho, disse o Departamento Nacional de Estatísticas do país.